У Москві згорів пансіонат для літніх людей, є жертви: відео
У Москві в пожежі у будинку престарілих "Третий возраст" загинули четверо людей (двоє на місці та двоє в лікарні), серед яких начебто і мешканці пансіонату, і працівники. Ще кілька людей отруїлися чадним газом.
Коли почалася пожежа, частину мешканців евакуював медперсонал, однак лежачих довелося витягувати вже пожежникам. Про це розповіли у телеграм-каналах MASH та BAZA.
Читайте також Російська армія у Криму блокує лікарню з 200 людей всередині
На жаль, рятувальні служби тривалий час не могли добратися до будівлі через електромережі в приватному секторі, що занадто низько висіли над землею.
Усього вогонь долали 10 пожежних автомобілів, а до порятунку людей залучили понад 20 "швидких". Відомо, що всього у пансіонаті було 56 людей, більшість мешканців – маломобільні (лежачі).
Жінка закричала: "Хлопці, допоможіть!" Вибігли, в чому були, почали вікна ламати. Усі бабусі лежачі – доводилося на руках виносити,
– розповів один із робітників із гуртожитків, розташованих поруч.
Пансіонат для престарілих "Третий возраст", до слова, вважають дорогим – доба коштує від 1600 рублів за людину (це приблизно 600 гривень).
Пожежа зі смертельними наслідками в Москві у будинку людей похилого віку: дивіться відео MASH та BAZA
Читайте також
-
Коронавірус занапастить Росію, або Чому Кремль програв у двобої з Європою8 квітня , 19:00
-
Коронавірус в Італії 8 квітня 2020 року8 квітня , 20:26
-
Радник Авакова розповів, що загрожує священникам, які порушать умови карантину на Великдень8 квітня , 22:27
-
COVID-19 та смертельні урагани: частина світу, де настав "апокаліпсис"8 квітня , 21:12
-
Пожежа у Чорнобильській зоні: як розповсюджуватиметься потенційно забруднена хмара – GIF8 квітня , 19:27
-
Піку коронавірусу в Україні може не бути: в МОЗ назвали умови8 квітня , 20:07