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      У Москві згорів пансіонат для літніх людей, є жертви: відео

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      У Москві згорів пансіонат для літніх людей / Скриншот із відео з телеграм-каналу MASH

      У Москві в пожежі у будинку престарілих "Третий возраст" загинули четверо людей (двоє на місці та двоє в лікарні), серед яких начебто і мешканці пансіонату, і працівники. Ще кілька людей отруїлися чадним газом.

      Коли почалася пожежа, частину мешканців евакуював медперсонал, однак лежачих довелося витягувати вже пожежникам. Про це розповіли у телеграм-каналах MASH та BAZA

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      На жаль, рятувальні служби тривалий час не могли добратися до будівлі через електромережі в приватному секторі, що занадто низько висіли над землею.

      Усього вогонь долали 10 пожежних автомобілів, а до порятунку людей залучили понад 20 "швидких". Відомо, що всього у пансіонаті було 56 людей, більшість мешканців – маломобільні (лежачі).

      Жінка закричала: "Хлопці, допоможіть!" Вибігли, в чому були, почали вікна ламати. Усі бабусі лежачі – доводилося на руках виносити,
      – розповів один із робітників із гуртожитків, розташованих поруч.

      Пансіонат для престарілих "Третий возраст", до слова, вважають дорогим – доба коштує від 1600 рублів за людину (це приблизно 600 гривень).

      Пожежа зі смертельними наслідками в Москві у будинку людей похилого віку: дивіться відео MASH та BAZA

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Жертви Надзвичайні ситуації Новини Росії Москва Пожежа
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