В Москве сгорел пансионат для пожилых людей, есть жертвы: видео
В Москве в пожаре в доме престарелых "Третий возраст" погибли четыре человека (двое на месте и двое в больнице), среди которых якобы и жители пансионата, и работники. Еще несколько человек отравились угарным газом.
Когда начался пожар, часть жителей эвакуировал медперсонал, однако лежачих пришлось вытаскивать уже пожарным. Об этом рассказали в телеграмм-каналах MASH и BAZA.
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К сожалению, спасательные службы долгое время не могли добраться до здания из-за электросетей в частном секторе, слишком низко висели над землей.
Всего огонь преодолевали 10 пожарных автомобилей, а к спасению людей привлекли более 20 "скорых". Известно, что всего в пансионате было 56 человек, большинство из них – маломобильные (лежачие).
Женщина закричала: "Ребята, помогите!" Выбежали в чем были, начали окна ломать. Все бабушки лежачие – приходилось на руках выносить,
– рассказал один из рабочих из общежитий, расположенных рядом.
Пансионат для престарелых "Третий возраст", к слову, считают дорогим – сутки стоят от 1600 рублей за человека (это примерно 600 гривен).
Пожар со смертельным исходом в Москве в доме престарелых: смотрите видео MASH и BAZA
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