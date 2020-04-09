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      В Москве сгорел пансионат для пожилых людей, есть жертвы: видео

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      В Москве сгорел пансионат для пожилых людей / Скриншот с видео телеграмм-канала MASH

      В Москве в пожаре в доме престарелых "Третий возраст" погибли четыре человека (двое на месте и двое в больнице), среди которых якобы и жители пансионата, и работники. Еще несколько человек отравились угарным газом.

      Когда начался пожар, часть жителей эвакуировал медперсонал, однако лежачих пришлось вытаскивать уже пожарным. Об этом рассказали в телеграмм-каналах MASH и BAZA

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      К сожалению, спасательные службы долгое время не могли добраться до здания из-за электросетей в частном секторе, слишком низко висели над землей.

      Всего огонь преодолевали 10 пожарных автомобилей, а к спасению людей привлекли более 20 "скорых". Известно, что всего в пансионате было 56 человек, большинство из них – маломобильные (лежачие).

      Женщина закричала: "Ребята, помогите!" Выбежали в чем были, начали окна ломать. Все бабушки лежачие – приходилось на руках выносить,
      – рассказал один из рабочих из общежитий, расположенных рядом.

      Пансионат для престарелых "Третий возраст", к слову, считают дорогим – сутки стоят от 1600 рублей за человека (это примерно 600 гривен).

      Пожар со смертельным исходом в Москве в доме престарелых: смотрите видео MASH и BAZA

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Новости России Москва Пожар
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