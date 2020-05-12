Пожежа в коронавірусній лікарні сталася в Петербурзі: загинуло багато пацієнтів

У російському Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія сталася пожежа. У результаті загинули щонайменше 5 людей, які, зі даними ЗМІ, лікувалися від коронавірусу. Трагедія сталася вранці 12 травня.

Осередок спалаху розміщувався в реанімації "червоної зони" на шостому поверсі лікарні, де лікуються пацієнти з COVID-19. Загиблі були підключеними до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах.

Ще один гучний інцидент Лежачим не змогли допомогти: багато людей загинули через пожежу в хоспісі під Москвою

Загалом у відділенні перебували 16 осіб, але решту 11 вдалося перевести до сусіднього крила.

Імовірною причиною займання наразі називають апарат ШВЛ, який спалахнув, пише Интерфакс. Співрозмовник "РИА Новости" повідомив, що причина – несправність у електрообладнанні.

Площа вогню склала 10 квадратних метрів. Рятувальникам вже вдалося локалізувати пожежу. З будівлі евакуювали 150 осіб. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження – стаття про заподіяння смерті з необережності двом і більше особам

Додамо, що в середині березня лікарню Святого Георгія повністю перепрофілювали в інфекційний стаціонар. Весь її медперсонал займається наданням екстреної медичної допомоги тільки хворим з гострими респіраторними вірусними інфекціями та пневмоніями, причиною яких є, зокрема, нова коронавірусна інфекція.

Зверніть увагу Росія вийшла на третє місце в світі за поширенням COVID-19: вже понад 220 тисяч хворих

Це не перший за останній час випадок пожежі в лікарні, де лікуються хворі на коронавірус пацієнти. Схожй інцидент трапився 9 травня в Москві. Тоді загинув один пацієнт, що також був підключеним до штучної вентиляції легенів.