Росія відмовилася використовувати власні апарати ШВЛ після смертельних пожеж в лікарнях

Після того, як у двох російських лікарнях сталися пожежі через апарати штучної вентиляції легень, в Росії вирішили поки не використовувати їх.

Інформацію про заборону використовувати російські апарати ШВЛ "Авента-М" опублікувало Росздравнадзор. Мова йде про апарати, які були випущені після 1 квітня 2020 року.

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Чому заборонили використовувати ці апарати ШВЛ

Апарати ШВЛ "Авента-М" використовувалися для надання медичної допомоги пацієнтам в лікарнях Москви та Санкт-Петербурга. Саме там сталися пожежі, які призвели до загибелі людей. Ймовірна їх причина – загоряння апаратів ШВЛ.

У Москві ввечері 9 травня трапилася пожежа у будівлі лікарні імені Спасокуцького, у корпусі, де саме лікувалися хворі на коронавірус. Внаслідок пожежі загинув один з пацієнтів, що лікувався від COVID-19. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

12 травня у Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія сталася пожежа. У результаті загинули щонайменше 5 людей, які лікувалися від коронавірусу. Осередок спалаху розміщувався в реанімації "червоної зони" на шостому поверсі лікарні, де лікуються пацієнти з COVID-19. Загиблі були підключеними до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Загалом у відділенні перебували 16 осіб, але решту 11 вдалося перевести до сусіднього крила.

Хто ще відмовився від російських апаратів ШВЛ

Свої апарати ШВЛ "Авента-М" Росія відправила як гуманітарну допомогу в США. Однак там їх не використовували – вони зберігалися як резервне обладнання на складах в найбільш постраждалих від спалаху COVID-19 штатах – Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Після того, як кількість інфікованих у цих районах пішла на спад, ці апарати повернули до Федерального агентства з управлінь в надзвичайних ситуаціях США. Їх подальша доля буде залежать від результатів розслідування, яке зараз веде щодо "Авенти-М" російська влада.