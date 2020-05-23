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Не лікує, а вбиває: у Росії знову у пожежі в лікарні загинули люди через "обладнання"

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Знову пожежа зі смертельними наслідками у російській лікарні
Знову пожежа зі смертельними наслідками у російській лікарні / МНС РФ

У Росії сталася вже третя пожежа в лікарні протягом травня зі смертельними наслідками, цього разу в Зеленодольську у Татарстані. Причиною пожежі влада вже назвала якесь "обладнання", але яке саме – не вказала. У ЗМІ підозрюють, що мовиться все про ті ж сумнозвісні апарати ШВЛ російського виробництва.

За попередніми даними, як пише російський Интерфакс, займання сталося в палаті судинного відділення лікарні у Зеленодольську, що в республіці Татарстан.

До теми Росія відмовилася використовувати власні апарати ШВЛ після смертельних пожеж в лікарнях

Що відомо про пожежу в Зеленодольську

  • В російському уряді наголошують, що у відділенні, де сталася пожежа, хворих на COVID-19 не було.
  • Повідомили також вже про двох загиблих, одного постраждалого та 88 евакуйованих.
  • Причиною пожежі начебто стало займання обладнання, але якого саме – російська влада промовчала.

Що цікаво, різні ЗМІ з посиланням на офіційні російські відомства повідомляють про те, що площа пожежі – усього чи то 3, чи то 5 метрів квадратних. Однак навіть фото, оприлюднені у соцмережах та й МНС Росії свідчать геть про інше.

Пожежа в татарстанській лікарні: дивіться фото з соцмереж та МНС Росії

 

 

Пожежа в лікарні у Татарстані: відео МНС Росії

Про травневі пожежі в російських лікарнях: коротко

Лише у травні сталися пожежі у двох російських лікарнях, які приймали інфікованих коронавірусом.

  • 9 травня у міській клінічній лікарні імені Спасокукоцького в Москві загинула пацієнтка.
  • 12 травня в лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі померли шестеро людей.

В обох випадках найімовірнішою причиною пожежі вважають займання апаратів ШВЛ "Авента-М" російського виробництва. Зараз усі такі апарати вже начебто не використовують за вказівкою влади. 

Додамо, що 11 травня у Росії горів будинок для людей літнього віку, тоді загинули 9 людей. Причини цієї пожежі досі не назвали, але відомо, що усі померлі – лежачі хворі.

У деяких російських недержавних ЗМІ та у соцмережах люди висловлюють міркування, що й причиною пожежі в Татарстані стали ті ж апарати ШВЛ, от тільки влада Росії вже не хоче привертати до них нової уваги.

У будь-якому випадку, остаточні причини пожежі влада ще не повідомляла, адже триває слідство.

У Росії горіла лікарня в Зеленодольську у Татарстані: дивіться розташування на карті

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Лікарня Надзвичайні ситуації Жертви Пожежа Новини Росії
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