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На Рибацькій пристані у Сан-Франциско спалахнула пожежа: масштаби вражають

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Масштабна пожежа у Сан-Франциско
Масштабна пожежа у Сан-Франциско / фото з твіттеру KCBS

Вранці 23 травня у відомому туристичному районі Сан-Франциско – Рибальській пристані спалахнула пожежа. Вогонь охопив склад на пірсі, де саме переробляли рибу. Полум'я могло знищити історичний корабель часів Другої світової.

Вогонь можна було побачити з відстані багатьох миль від епіцентру, дим покрив велику частину затоки. Про це повідомляє телеканал CBS.news.

Тим часом У Росії знову у пожежі в лікарні загинули люди через "обладнання"

Пожежа почалася на одному зі складів, де виконували промислову переробку рибки, полум'я почало поширюватися під пірсом. Пожежні перекрили найближчі вулиці навколо пристані.  

Пожежа Сан-Франциско

Пожежа на Рибальській пристані / Фото CBS.news

Склад, де виник вогонь, розташовувався поруч з американським військовим кораблем SS Jeremiah O`Brien, що є знаменитим музеєм. 

Історичне судно

Історичне судно часів Другої світової міг охопити вогонь / Фото CBS.news

Аби приборкати вогонь, довелося залучити понад 150 пожежників. Зрештою, їм вдалося загасити пожежу.

У вогні згоріли сотні запакованих крабами пластикових бочок. У повітрі стояв інтенсивних сморід пластику.  Постраждали кілька риболовних підприємств, включаючи офіси, транспортні засоби та обладнання.

Що відомо про Рибальську пристань? Це один із найбільш жвавих туристичних районів міста. Звідси видно затоку, міст "Золоті Ворота" й Алькатрас. Тут також можна подивитися на колонію морських левів і оглянути історичні кораблі, багато з яких перероблені у музеї. 

Де розташована Рибацька пристань – дивіться карту

 

Теги: Надзвичайні ситуації Транспорт Водний транспорт Пожежа Новини США
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