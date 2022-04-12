Рыцарь Зимнего похода нагрудной камерой снял один свой день на войне

Рыцарь Зимнего похода показал, как проходит день украинских защитников на войне. Видео было опубликовано в сети.

Героическими кадрами поделилась прессслужба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Украинцы в комментариях благодарят защитников.

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Как все происходит на войне? Кадры из жизни одного военного из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Победа будет за нами,

– говорится в сообщении.

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