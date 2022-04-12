Рыцарь Зимнего похода нагрудной камерой снял один свой день на войне
12 апреля 2022 , 23:44Читати новину українською
Рыцарь Зимнего похода показал, как проходит день украинских защитников на войне. Видео было опубликовано в сети.
Героическими кадрами поделилась прессслужба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Украинцы в комментариях благодарят защитников.
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Как все происходит на войне? Кадры из жизни одного военного из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Победа будет за нами,
– говорится в сообщении.
Рыцарь Зимнего похода снял один свой день на войне: смотрите видео