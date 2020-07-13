Любое несоответствие между виртуальным и реальным образами обойдется Зеленскому куда дороже, чем его предшественнику.

На прошлой неделе пищу для злословия получили и противники бывшего президента, и ненавистники его преемника. Одни наслаждались записью телефонного разговора, якобы состоявшегося между Порошенко и Путиным в 2015 году. Другие смаковали расследование "Схем" о переселении Зеленского с семьей на государственную дачу в Конча-Заспе.

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Это не просто совпадение: фактически это одна и та же история. История о том, как реальный политик попадает в зависимость от своего виртуального образа. В результате чего вполне заурядные вещи становятся постыдным компроматом.

Виртуальный образ Порошенко

Кто-то резонно замечает, что в предполагаемом диалоге Путина и Порошенко нет ничего криминального. Что военные возможности России и Украины были и остаются несопоставимыми. Что гибридное противостояние между Киевом и Москвой – это прежде всего дипломатия. А дипломатическая игра вынуждает идти на компромиссы, соблюдать этикет и вести любезные беседы даже с врагом.

Но существует виртуальный образ, эксплуатируемый Петром Алексеевичем. Образ радикального патриота, рвущего на груди камуфляж и стоящего в одном строю с Бандерой и Шухевичем. Отталкиваясь от этого образа, команда Порошенко сделала эмоциональный надрыв главным мерилом патриотизма и приравняла недостаточную экзальтированность к предательству.

Фанаты пятого президента препарировали каждый чужой шаг, каждое слово – и клеймили оппонентов за гораздо меньшие грехи, чем любезничание с Путиным. А обнародованная запись слишком явно диссонирует со всем перечисленным.

Виртуальный образ Зеленского

Переезд президента Зеленского в резиденцию, отремонтированную за государственный счет, тем более не может считаться чем-то преступным. Это норма не только для постсоветского пространства, но и для западного истеблишмента. И, казалось бы, расследование "Схем" породило хайп на ровном месте.

Но существует виртуальный образ, эксплуатируемый Владимиром Александровичем. Образ человека из народа, ломающего старую систему и связанные с ней ритуалы. Человека, противопоставившего себя всей прежней элите – с ее лимузинами, госдачами, личной обслугой и прочими привилегиями.

Именно в рамках этого образа прозвучали памятные слова Зе:

Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Пусть там будут какие-то лагеря, люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла.

А встраивание Зеленского в старую норму слишком явно диссонирует со всем перечисленным.

Заложники рейтингов

Правда, расхождение виртуального образа с реальностью – это еще не приговор. Оно способно развеселить злопыхателей и оттолкнуть сомневающихся, но не поколебать верный электорат. И тут сказывается разница между бывшим и действующим президентами.

Петру Алексеевичу терять особо нечего: он уже давно разочаровал всех, кого мог. Лидер "Евросолидарности" достиг личного электорального дна и теперь опирается на несгибаемых сторонников. На людей, которые будут защищать его в любом случае: даже если завтра выяснится, что ПАП тайно молится перед изваянием Ленина и приносит в жертву украиноязычных девственниц.

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А Владимиру Александровичу до электорального дна пока далеко. Соотечественники только начинают по-настоящему в нем разочаровываться. Он все еще может потерять миллионы колеблющихся обывателей. И любое несоответствие между виртуальным и реальным обойдется Зеленскому куда дороже, чем его предшественнику.