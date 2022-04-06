Об этом в 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода рассказали 6 апреля. Пока защитники защищают Николаевское направление.

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"У российских оккупантов нет ни одного шанса хотя бы на минимальный успех. Вместе к победе!", – написали военные.

Один из военных рассказал, что врага не пустят ни в Николаев, ни в Одессу. Россиян будут только оттеснять.

Скоро и Херсон будет наш,

– пообещал защитник.

Военные о боевых действиях в Чернобаевке: смотрите видео

Еще одна победа Рыцарей

В ночь на 4 апреля Рыцари Зимнего похода "Джавелином" ликвидировали технику рашистов. Об этом рассказали военные из 5 резервного батальона. Они опубликовали видео, где видно, как ярко горит русское вооружение.