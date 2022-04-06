Про це у 28 ОМБР імені Лицарів Зимового походу розповіли 6 квітня. Наразі захисники боронять Миколаївський напрямок.

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"У російських окупантів немає жодного шансу бодай на мінімальний успіх. Разом до перемоги!", – написали військові.

Один з військових розповів, що ворога не пустять ні в Миколаїв, ні в Одесу. Росіян лише відтіснятимуть.

Скоро й Херсон буде наш,

– пообіцяв захисник.

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Ще одна перемога Лицарів

У ніч на 4 квітня Лицарі Зимового походу "Джавеліном" ліквідували техніку рашистів. Про це розповіли військові з 5 резервного батальйону. Вони опублікували відео, де видно, як яскраво горить російське озброєння.