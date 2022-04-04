З кожними днем російських загарбників та їхньої техніки на українській землі стає все менше. Черговими успіхами поділилися військові з 5 резервного батальйону 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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Українські захисники знищили російську техніку

Вночі (4 квітня – 24 канал) 5 резервний батальйон займався славною працею,

– зазначили військові.

Вони оприлюднили відео, як знешкоджують техніку противника, зазначивши, що так влучає "Джавелін". На ролику зафіксований сам момент влучання, далі – російська техніка яскраво палає.

Нагадаємо, раніше Генштаб Збройних Сил України показав, як механізована бригада імені князя Острозького ефектно знищує ворожу техніку.

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