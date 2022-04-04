Він сказав, що ворожі війська планують здійснити прорив на східних напрямках, передає 24 канал.

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Вночі була спроба ворога здійснити прорив у районі Рубіжного. Але наші захисники відбили атаку, підбили декілька танків та в результаті – десятки загиблих серед ворогів,

– розповів Гайдай.

Він додав, що попри те, що Україна тримає оборону, спостерігається потужне накопичення російських військ.

До слова, в Генштабі повідомили, що на території Донецької та Луганської областей, де відбуваються важкі бої, українські військові за минулу добу відбили 7 ворожих атак.

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