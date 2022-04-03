За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, останніми днями росіяни гатять по всіх населених пунктах області. Уже незабаром окупанти можуть розпочати масовий наступ на Сході України.

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Загарбники готуються до прориву на Луганщині

Наразі ж вони обстрілюють Луганщину, передусім – Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Попасну. Уже місяць ворогу не вдається захопити ці міста.

Ми спостерігаємо збільшення кількості обстрілів. І ми чітко розуміємо, що найближчим часом ворог спробує кинути всі сили для того, щоб здолати опір наших захисників і вийти на географічні кордони Луганської області. Зараз проходить накопичення техніки та особового складу росіян,

– пояснив Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Зосередивши достатньо, на їхню думку, ресурсів, російські війська спробують здійснити прорив у напрямку Сєвєродонецька. Та спершу окупантам доведеться "пройти" Рубіжне та Попасну.

Зараз постійно тривають спроби захопити Рубіжне. І враховуючи те, що наші хлопці міцно тримають оборону, росіяни обстрілюють всю область. Нема такого населеного пункта, який би не зазнавав ударів,

– підсумував голова Луганської ОВА.

Тим часом триває евакуація жителів Луганської області. Під звуки обстрілів 3 квітня з регіону вдалося вивезти майже 1500 людей.

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