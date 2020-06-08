На рынках Украины смягчили противоэпидемические ограничения. Новые нормы работы во время карантина озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Без соблюдения норм – карантин продлится дольше

Ляшко отметил, что смягчение ограничений не означает отмену. Без соблюдения правил Украина может задержаться в карантине. Об этом главный санврач написал в фейсбуке.

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Новые правила, которые необходимо соблюдать при работе рынков:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Ляшко призвал людей при нарушений этих правил обращаться в Госпотребслужбу.

Правила, по которым ранее работали рынки во время карантина:

Допускаются на рынок работники, продавцы и посетители, только если они в маске или респираторе, им бесконтактно измерили температуру.

На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.

На 10 квадратных метрах должен быть только один покупатель.

Каждые три часа следует проводить дезинфекцию бесконтактных поверхностей.

В конце каждого рабочего дня должны проходить дезинфекция и уборка всех помещений.

Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

Для продавцов

Расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров.

Продавцов и покупателей должны отделять защитные экраны.

Для работников

Следует информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и о профилактике коронавируса.

Нужно контролировать, соблюдаются ли требования по профилактике COVID-19. А в случае нарушений, их следует оперативно устранить.

Карантин в Украине: основное

По состоянию на 8 июня в стране зафиксировали 27 тысяч 462 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 797 человек , выздороветь удалось 12 тысячам 195.

заражения коронавирусом. От недуга , выздороветь удалось 12 тысячам 195. 5 июня в Украине ввели очередной этап ослабления карантина, следующий запланирован на 10 июня.

Киев и шесть областей пока не соответствуют показателям для перехода на следующий этап ослабления ограничений.

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