На рынках Украины ослабили ограничения: новые правила работы
На рынках Украины смягчили противоэпидемические ограничения. Новые нормы работы во время карантина озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Без соблюдения норм – карантин продлится дольше
Ляшко отметил, что смягчение ограничений не означает отмену. Без соблюдения правил Украина может задержаться в карантине. Об этом главный санврач написал в фейсбуке.
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Новые правила, которые необходимо соблюдать при работе рынков:
- допуск работников на рынок после термоскрининга;
- на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- допуск на рынок только в защитной маске;
- проведение дезинфекции поверхностей;
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
Ляшко призвал людей при нарушений этих правил обращаться в Госпотребслужбу.
Правила, по которым ранее работали рынки во время карантина:
- Допускаются на рынок работники, продавцы и посетители, только если они в маске или респираторе, им бесконтактно измерили температуру.
- На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.
- На 10 квадратных метрах должен быть только один покупатель.
- Каждые три часа следует проводить дезинфекцию бесконтактных поверхностей.
- В конце каждого рабочего дня должны проходить дезинфекция и уборка всех помещений.
- Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.
Для продавцов
- Расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров.
- Продавцов и покупателей должны отделять защитные экраны.
Для работников
- Следует информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и о профилактике коронавируса.
- Нужно контролировать, соблюдаются ли требования по профилактике COVID-19. А в случае нарушений, их следует оперативно устранить.
Карантин в Украине: основное
- По состоянию на 8 июня в стране зафиксировали 27 тысяч 462 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 797 человек, выздороветь удалось 12 тысячам 195.
- 5 июня в Украине ввели очередной этап ослабления карантина, следующий запланирован на 10 июня.
- Киев и шесть областей пока не соответствуют показателям для перехода на следующий этап ослабления ограничений.
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Что разрешили с 5 июня в Украине: коротко
- заведения питания могут принимать внутри;
- в легковых авто могут одновременно ездить до 5 человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет, и правило не распространяется на членов одной семьи);
- проведение религиозных мероприятий при соблюдением дистанции;
- внутренние авиарейсы;
- люди, старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.