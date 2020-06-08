На ринках України пом'якшили протиепідемічні обмеження. Нові норми роботи під час карантину озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Без дотримання норм – карантин триватиме довше

Ляшко зазначив, що пом'якшення обмежень не означає скасування. Без дотримання правил Україна може затриматись у карантині. Про це головний санлікар написав у фейсбуці.

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Нові правила, яких необхідно дотримуватись при роботі ринків:

допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

допуск на ринок лише в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Ляшко закликав людей за умови порушень цих правил звертатись в Держспоживслужбу.

Правила, за якими раніше працювали ринки під час карантину:

Допускаються на ринок працівники, продавці і відвідувачі лише, якщо вони у масці або респіраторі, їм безконтактно виміряли температуру.

На кожному вході або в'їзді на ринки мають бути антисептики.

На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.

Щотри години слід проводити дезінфекцію безконтактних поверхонь.

Наприкінці кожного робочого дня мають відбуватися дезінфекція та прибирання всіх приміщень.

​Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.

Для продавців

Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.

Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.

Для працівників

Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.

Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.

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