На ринках України послабили обмеження: нові правила роботи
На ринках України пом'якшили протиепідемічні обмеження. Нові норми роботи під час карантину озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Без дотримання норм – карантин триватиме довше
Ляшко зазначив, що пом'якшення обмежень не означає скасування. Без дотримання правил Україна може затриматись у карантині. Про це головний санлікар написав у фейсбуці.
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Нові правила, яких необхідно дотримуватись при роботі ринків:
- допуск працівників на ринок після термоскринінгу;
- на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;
- 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
- допуск на ринок лише в захисній масці;
- проведення дезінфекції поверхонь;
- інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.
Ляшко закликав людей за умови порушень цих правил звертатись в Держспоживслужбу.
Правила, за якими раніше працювали ринки під час карантину:
- Допускаються на ринок працівники, продавці і відвідувачі лише, якщо вони у масці або респіраторі, їм безконтактно виміряли температуру.
- На кожному вході або в'їзді на ринки мають бути антисептики.
- На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.
- Щотри години слід проводити дезінфекцію безконтактних поверхонь.
- Наприкінці кожного робочого дня мають відбуватися дезінфекція та прибирання всіх приміщень.
- Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.
Для продавців
- Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.
- Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.
Для працівників
- Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.
- Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.
Карантин в Україні: основне
- Станом на 8 червня у країні зафіксували 27 тисяч 462 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 797 людей, одужати вдалося 12 тисячам 195.
- 5 червня в Україні ввели черговий етап послаблення карантину, наступний запланований на 10 червня.
- Київ та шість областей наразі не відповідають показникам для переходу на наступний етап послаблення обмежень.
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Що дозволили з 5 червня в Україні: коротко
- заклади харчування можуть приймати відвідувачів всередині;
- в легкових авто можуть одночасно їздити до 5 осіб з водієм включно (без урахування дітей до 14 років, і правило не поширюється на членів однієї родини);
- проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції;
- внутрішні авіарейси;
- люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.