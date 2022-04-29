В частности, проголосовали за ряд льгот для предпринимателей Хмельницкого. Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова города Александр Симчишин.

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Рынки Хмельницкого освободили от платы за аренду земли за март – апрель. Коммунальные рынки освободили от абонплаты. В то же время, арендаторам коммунального имущества дали скидки от 30% до 100%.

Как отметил Симчишин, также освободили полностью от аренды за коммунальное имущество тех, кто мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и другие силовые структуры.

Максимально бизнес поддерживаем. Релокация бизнеса происходит, уже более 20 предприятий продолжают работать,

– резюмировал мэр Хмельницкого.

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За последние сутки враг нанес авиаудар по Хмельнитчине.

Известно, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района. К счастью, жертв нет.

Утром 25 апреля вблизи Хмельницкой АЭС пролетели две крылатые ракеты.

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