В частности, на Волыни, в Закарпатье, на Ровненщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой и Тернопольской областях, а также в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщают в ОВА.

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Ситуация в регионах по состоянию на утро 29 апреля

Ночь на Днепропетровщине прошла спокойно, но уже к утру российские оккупанты из градов обстреляли две деревни, граничащие с Херсонщиной. По предварительной информации, пострадавших нет, данные о последствиях выясняются.

В Киевской области вечером 28 апреля во время воздушной тревоги враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Фастовской общины. В результате обстрела два человека ранены. Возникший пожар уже локализовали.

В Хмельницкой области также вечером во время сирен был осуществлен ракетный удар по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района. Последствия обстрелов ликвидируют. К счастью, жертв нет.

В некоторых районах ситуация остается сложной

В Харькове враг продолжил совершать военные преступления и ночью обстреливал жилые районы города из артиллерии и РСЗО. По предварительной информации ОВА, пострадавших нет.

Также оккупанты проводили непрерывные обстрелы в течение суток по Харьковскому району, в частности под атаки попали населенные пункты Покотиловка, Хролы и Котляри.

Напряженной ситуация остается в Луганской области. За сутки россияне обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Горное и Приволье. В каждом из этих городов повреждены жилищный фонд и хозяйственные сооружения. К счастью, среди гражданских никто не погиб.

В Донецкой области по всей линии фронта продолжались обстрелы из "Градов", артиллерии, минометов и авиации. Вечером враг нанес ракетный удар по окрестностям Краматорска.

Критическая ситуация остается в Мариуполе. Сегодня, 29 апреля, планируется операция по выводу гражданских с завода "Азовсталь".

Во временно оккупированной Херсонской области были слышны взрывы и обстрелы. Захватчики хотят взять под контроль населенные пункты, угрожают и похищают людей. Ситуация, к сожалению, остается сложной.

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