Зокрема на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій та Тернопільській областях, а також на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині. Про це повідомляють в ОВА.

Читайте також Внаслідок російської атаки по Києву постраждали вже 10 людей: ДСНС показала моторошні кадри

Ситуація в регіонах станом на ранок 29 квітня

Ніч на Дніпропетровщині минуло спокійно, але вже на ранок російські окупанти з градів обстріляли два села, що межують із Херсонщиною. За попередньою інформацією, постраждалих немає, дані щодо наслідків з’ясовуються.

На Київщині ввечері 28 квітня під час повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Фастівської громади. Внаслідок обстрілу двоє людей поранено. Пожежу, яка виникла, вже локалізували.

На Хмельниччині також увечері під час сирен було здійснено ракетний удар по інфраструктурному об'єкту в одній з територіальних громад Шепетівського району. Наслідки обстрілу ліквідовують. На щастя, жертв немає.

У деяких районах ситуація залишається складною

У Харкові ворог продовжив здійснювати воєнні злочини та вночі обстрілював житлові райони міста із артилерії та РСЗВ. За попередньою інформацією ОВА, постраждалих немає.

Також окупанти здійснювали безперервні обстріли впродовж доби по Харківському району, зокрема під атаки потрапили населені пункти Покотилівка, Хроли та Котлярі.

Напруженою ситуація залишається на Луганщині. За добу росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське та Привілля. У кожному з цих міст пошкоджено житлового фонду та господарчі споруди. На щастя, серед цивільних ніхто не загинув.

На Донеччині по всій лінії фронту тривали обстріли з "Градів", артилерії, мінометів та авіації. Ввечері ворог завдав ракетного удару по околицях Краматорська.

Критична ситуація залишається в Маріуполі. На сьогодні, 29 квітня, планується операція з виведення цивільних із заводу "Азовсталь".

На тимчасово окупованій Херсонщині в області було чути вибухи та обстріли. Загарбники хочуть взяти під контроль населені пункти, погрожує та викрадає людей. Ситуація, на жаль, залишається складною.

Вас може зацікавити, що Байден відповів на газовий шантаж Путіна: відео