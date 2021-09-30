Рынок труда страдает от недостатка специалистов с техническим образованием, особенно инженеров

В Украине нехватка кадров с техническим образованием, особенно инженеров. В частности, выпускники школ активно подают заявления в вузы на гуманитарные специальности, самая популярная из которых – филология. Миф о "ненужности инженеров" с большой популярностью распространяется среди молодежи.

Даже в первой десятке популярных профессий не нашлось места для инженеров, сообщает OBOZREVATEL. Чаще всего заявления в 2021 году подавали на такие специальности:

Филология – 76,5 тыс.

Право – 68,1 тыс.

Компьютерные науки – 62,4 тыс.

Среднее образование (будущие учителя) – 44,2 тыс.

Программное обеспечение – 43,6 тыс.

Журналистика – 43,3 тыс.

Психология – 39,7 тыс.

Экономика – 37,5 тыс.

Маркетинг – 36,1 тыс.

Биотехнологии и биоинженерия – 7,3 тыс.

Проблема с техническим образованием еще в школе и ложный миф о том, что инженеры якобы не нужны на рынке труда – основные причины, которые привели к такой ситуации, считает президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Тимофей Милованов.

С математикой, физикой и химией больше проблем в школе, чем с другими предметами. И потому что широкие массы больше убеждены в том, что инженеры не нужны, поскольку промышленность уже не та, что раньше,

– пояснил Милованов.

На самом деле специалистов с техническим высшим и профессионально-техническим образованием работодатели разбирают очень быстро. Больше всего рабочих мест создают те отрасли, которые генерируют больше продукции, а в Украине это – промышленность. А вот профессиональному гуманитарию найти работу сложно: чаще всего им приходится изучать новую специальность, в основном в продажах.