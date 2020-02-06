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      Работу Верховной Рады могут заблокировать на 2 месяца, – Арахамия

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      Из-за рынка земли работа Рады может быть заблокирована на 2 месяца / Getty images

      Из-за законопроекта о рынке земли и большое количество поправок работа Верховной Рады может быть заблокирована на 2 месяца. На их рассмотрение потребуется около 8 тысяч минут.

      "Слуги народа" не намерены силой разблокировать президию Верховной Рады, об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, сообщает "РБК-Украина".

      Смотрите также: Нардепы снова устроили беспорядки в Раде из-за рынка земли: фото, видео

      Так, заседание 6 февраля проводит первый вице-спикер Руслан Стефанчук, поскольку место спикера Дмитрия Разумкова занято. Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не отозвала свои правки, поэтому на это понадобится очень много времени.

      Если на каждую поправку по две минуты выделять, это будет 8 тысяч минут. Вот и считайте, сколько это времени. На два месяца работа Рады может быть заблокирована,
      – сказал он.

      Однако, по словам Арахамия, не все авторы поправок будут на них настаивать.

      Отметим, перед заседанием 6 февраля, на котором и должны были рассматривать рынок земли, Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа". В конце концов, законопроект поддержало большинство народных избранников. Давид Арахамия убеждает, что есть достаточное количество голосов для поддержки законопроекта – более 226.

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч поправок.

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео 

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия
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