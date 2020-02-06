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      Роботу Верховної Ради можуть заблокувати на 2 місяці, – Арахамія

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      Через ринок землі робота Ради може бути заблокована на 2 місяці / Getty images

      Через законопроєкт про ринок землі та велику кількість правок робота Верховної Ради може бути заблокована на 2 місяці. На їхній розгляд потрібно близько 8 тисяч хвилин.

      "Слуги народу" не має наміру силою розблоковувати президію Верховної Ради, про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, повідомляє "РБК-Україна".

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      Так, засідання 6 лютого проводить перший віцеспікер Руслан Стефанчук, оскільки місце спікера Дмитра Разумкова зайняте. Фракція "Опозиційна платформа – За життя" не відкликала свої правки, тому на це знадобиться дуже багато часу. 

      Якщо на кожну поправку за дві хвилини виділяти, це буде 8 тисяч хвилин. Ось і рахуйте, скільки це часу. На два місяці робота Ради може бути заблокована,
      – сказав він.

      Однак, за словами Арахамії, не всі автори правок будуть на них наполягати. 

      Зазначимо, перед засіданням 6 лютого, на якому і мали б розглядати ринок землі, Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу". Зрештою, законопроєкт підтримали більшість народних обранців. Давид Арахамія переконує, що є достатня кількість голосів для підтримки законопроєкту – понад 226. 

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Ринок землі Верховна Рада Новини політики Новини України Слуга народу Давид Арахамія
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