Рынок земли и легализация казино: как украинцы относятся к инициативам Зеленского

Украинцы не слишком поддерживают отмену моратория на продажу земли. Только 31% – за такую инициативу власти. Значительно позитивнее граждане Украины относятся к легализации добычи янтаря – 66,4% поддерживают идею. Легализацию казино поддерживают 46,5% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года.



Как украинцы относятся к инициативам Зеленского / Инфографика 24 канала

Отмена моратория на продажу сельскохозяйственной земли

Как относятся к этому украинцы:

31% – поддерживают;

49,1% – не поддерживают;

7,1% – всё равно;

12,8% – трудно ответить.

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Запрет на продажу земли, кроме Украины, действует еще в Конго, Венесуэле, Кубе, Таджикистане и Северной Корее

Что известно о рынке земли в Украине? По состоянию на сегодня рынка земли в Украине нет. Запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель означает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде. Причина запрета – отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.



По подсчетам аналитиков, сейчас украинцы-владельцы земли получают от нее в 12 раз меньше, чем могли бы, если бы действовал рынок. Президент Зеленский заявил, что в новой модели земельного рынка предполагается, что право на покупку и продажу земли будут иметь только украинцы и украинские компании.

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Стоит ли легализировать игорный бизнес?

Как украинцы относятся к легализации казино:

46,5% – поддерживают;

34,1% – не поддерживают;

9% – всё равно;

10,5% – трудно ответить.

Что о легализации азартных игр говорит Зеленский – читайте здесь



В Украине игорный бизнес был запрещен в 2009 году при премьерстве Юлии Тимошенко

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что хочет легализовать игорный бизнес, чтобы детенизировать эту сферу экономики. По его словам, под это могут выделить отдельный регион возле Черного моря.

В Министерстве финансов заявляют, что игорный бизнес мог бы приносить не менее 5 миллиардов гривен в госказну.

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Эксперты же говорят, что подход к проблеме должен быть комплексным. Мало просто позволить казино в определенном регионе. По мнению экспертов, люди вряд ли будут ездить поиграть аж к Черному морю, когда могут сделать это в своем дворе. Поэтому бизнес надо либо легализовать полностью, либо установить за нелегалами жесткий контроль.

Практика так называемых "игровых регионов" успешно работает в мире. Например, в американском Лас-Вегасе или Монте-Карло в Монако. Там тысячи рабочих мест и железные правила – например, в казино нельзя заходить людям до 21 года.

Легальная добыча янтаря: за или против?

Как украинцы относятся к легализации добычи янтаря:

66,4% – поддерживают;

13,6% – не поддерживают;

9,5% – всё равно;

10,5% – трудно ответить.

Проблема нелегальной добычи янтаря существует в Ровненской, Житомирской и Волынской областях. Люди нелегально добывают янтарь, который потом вывозят за границу. Стоимость нелегально добытого янтаря оценивают в сотни миллионов долларов. Кроме того, нелегальная добыча янтаря наносит экологический ущерб.



Последствия нелегальной добычи янтаря

В Украине процветает нелегальный янтарный бизнес: смотрите видео

Участие в опросе приняли 2018 респондентов во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,3%.