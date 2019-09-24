07:18
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Рынок земли и легализация казино: как украинцы относятся к инициативам Зеленского

      74 Читати новину українською
      Владимир Зеленский хочет легализовать азартные игры
      Владимир Зеленский хочет легализовать азартные игры / Фото из открытых источников

      Украинцы не слишком поддерживают отмену моратория на продажу земли. Только 31% – за такую инициативу власти. Значительно позитивнее граждане Украины относятся к легализации добычи янтаря – 66,4% поддерживают идею. Легализацию казино поддерживают 46,5% украинцев.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года.

      Ринок землі, казино, бурштин
      Как украинцы относятся к инициативам Зеленского / Инфографика 24 канала

      Отмена моратория на продажу сельскохозяйственной земли

      Как относятся к этому украинцы:

      • 31% – поддерживают;
      • 49,1% – не поддерживают;
      • 7,1% – всё равно;
      • 12,8% – трудно ответить.

      Читайте также: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      Мораторій про продаж сільськогосподарської землі
      Запрет на продажу земли, кроме Украины, действует еще в Конго, Венесуэле, Кубе, Таджикистане и Северной Корее

      Что известно о рынке земли в Украине? По состоянию на сегодня рынка земли в Украине нет. Запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель означает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде. Причина запрета – отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

      По подсчетам аналитиков, сейчас украинцы-владельцы земли получают от нее в 12 раз меньше, чем могли бы, если бы действовал рынок. Президент Зеленский заявил, что в новой модели земельного рынка предполагается, что право на покупку и продажу земли будут иметь только украинцы и украинские компании.

      Читайте также: Что будет влиять на стоимость земли после отмены моратория

      Стоит ли легализировать игорный бизнес?

      Как украинцы относятся к легализации казино:

      • 46,5% – поддерживают;
      • 34,1% – не поддерживают;
      • 9% – всё равно;
      • 10,5% – трудно ответить.

      Что о легализации азартных игр говорит Зеленский – читайте здесь

      В Україні хочуть легалізувати гральний бізнес
      В Украине игорный бизнес был запрещен в 2009 году при премьерстве Юлии Тимошенко

      Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что хочет легализовать игорный бизнес, чтобы детенизировать эту сферу экономики. По его словам, под это могут выделить отдельный регион возле Черного моря.

      В Министерстве финансов заявляют, что игорный бизнес мог бы приносить не менее 5 миллиардов гривен в госказну.

      Читайте также: Легализация азартных игр: что это даст украинцам

      Эксперты же говорят, что подход к проблеме должен быть комплексным. Мало просто позволить казино в определенном регионе. По мнению экспертов, люди вряд ли будут ездить поиграть аж к Черному морю, когда могут сделать это в своем дворе. Поэтому бизнес надо либо легализовать полностью, либо установить за нелегалами жесткий контроль.

      Практика так называемых "игровых регионов" успешно работает в мире. Например, в американском Лас-Вегасе или Монте-Карло в Монако. Там тысячи рабочих мест и железные правила – например, в казино нельзя заходить людям до 21 года.

      Легальная добыча янтаря: за или против?

      Как украинцы относятся к легализации добычи янтаря:

      • 66,4% – поддерживают;
      • 13,6% – не поддерживают;
      • 9,5% – всё равно;
      • 10,5% – трудно ответить.

      Проблема нелегальной добычи янтаря существует в Ровненской, Житомирской и Волынской областях. Люди нелегально добывают янтарь, который потом вывозят за границу. Стоимость нелегально добытого янтаря оценивают в сотни миллионов долларов. Кроме того, нелегальная добыча янтаря наносит экологический ущерб.


      Последствия нелегальной добычи янтаря

      В Украине процветает нелегальный янтарный бизнес: смотрите видео

      Участие в опросе приняли 2018 респондентов во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,3%.

      blog_ava
      У меня был шок, – мама погибшей в лагере девочки о результатах экспертизы
      сегодня
      301
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Янтарь Рынок земли Мораторий на продажу земли Законодательство Инфографика Оренда земли Азартные игры
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      23 сентября , 22:41 Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      605
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 сентября , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1158
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      23 сентября , 21:10 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 807
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      23 сентября , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 130
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      23 сентября , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2912
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук