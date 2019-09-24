Ринок землі і легалізація казино: як українці ставляться до ініціатив Зеленського

Українці не надто підтримують скасування мораторію на продаж землі. Лише 31% – за таку ініціативу влади. Значно позитивніше українці ставляться до легалізації видобутку бурштину – 66,4% підтримують ідею. Легалізацію казино підтримують 46,5% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року.



Як українці ставляться до ініціатив Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі

Як ставляться до цього українці:

31% – підтримують;

49,1% – не підтримують;

7,1% – байдуже;

12,8% – важко відповісти.

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Заборона на продаж землі, крім України, діє ще в Конго, Венесуелі, Кубі, Таджикистані та Північній Кореї

Що відомо про ринок землі в Україні?Станом на сьогодні ринку землі в Україні немає. Заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель означає, що власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду. Причина заборони – відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.



За підрахунками аналітиків, нині українці-власники землі отримують від неї в 12 разів менше, ніж могли б, якби діяв ринок. Президент Зеленський заявив, що у новій моделі земельного ринку передбачається, що право на купівлю і продаж землі матимуть тільки українці та українські компанії.

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Чи варто легалізовувати гральний бізнес?

Як українці ставляться до легалізації казино:

46,5% – підтримують;

34,1% – не підтримують;

9% – байдуже;

10,5% – важко відповісти.

Що про легалізацію азартних ігор каже Зеленський – читайте тут



В Україні гральний бізнес був заборонений у 2009 році за прем’єрства Юлії Тимошенко

Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що хоче легалізувати гральний бізнес, щоб детінізувати цю сферу економіки. За його словами, під це можуть виділити окремий регіон біля Чорного моря.

У Міністерстві фінансів заявляють, що гральний бізнес міг би приносити не менше 5 мільярдів гривень до держскарбниці.

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Експерти ж кажуть, що підхід до проблеми має бути комплексний. Мало просто дозволити казино в певному регіоні. На думку експертів, люди навряд чи їздитимуть пограти аж до Чорного моря, коли можуть зробити це у своєму дворі. Тож бізнес треба або легалізувати повністю, або встановити за нелегалами жорсткий контроль.

Практика так званих "ігрових регіонів" успішно працює у світі. Наприклад, в американському Лас-Вегасі або Монте-Карло у Монако. Там тисячі робочих місць і залізні правила – наприклад, в казино не можна заходити людям до 21 року.

Легальний видобуток бурштину: за чи проти?

Як українці ставляться до легалізації видобутку бурштину:

66,4% – підтримують;

13,6% – не підтримують;

9,5% – байдуже;

10,5% – важко відповісти.

Проблема нелегального видобутку бурштину існує в Рівненській, Житомирській і Волинській областях. Люди нелегально видобувають бурштин, який потім вивозять за кордон. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів. Крім того, нелегальний видобуток бурштину завдає екологічних збитків.



Наслідки нелегального видобутку бурштину

В Україні процвітає нелегальний бурштиновий бізнес: дивіться відео

Участь в опитуванні взяли 2018 респондентів у всіх регіонах, за винятком Криму й окупованих територій Донбасу. Похибка не перевищує 2,3%.