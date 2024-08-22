Идея создания этого наземного дрона возникла непосредственно на фронте, где разработчик лично наблюдал за условиями службы военных. По его словам, роботизированные платформы призваны уменьшить физическую нагрузку на бойцов и повысить эффективность выполнения задач.

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Что известно о "Рысь Pro"

"Рысь Pro" уже помогает в самых горячих точках, обеспечивая доставку грузов, вооружений и даже эвакуацию раненых с поля боя.

Комплекс "Рысь Pro" может управляться оператором на расстоянии до 3 – 5 километров благодаря ретранслятору, или на дистанции до 1,5 километра без него. Инженеры сделали все возможное, чтобы робот был доступным и простым в использовании – обучение управлению платформой занимает всего один день.

Как выглядит "Рысь Pro": смотрите видео

Технические характеристики "Рысь Pro":

ширина - 1,05 метра;

длина - 1,1 метра;

высота - 0,830 метра;

вес - 295 килограммов;

клиренс - 155 миллиметров;

максимальная скорость - 8 километров в час;

запас хода – 13 километров;

грузоподъемность – до 250 – 300 килограммов.

На видео продемонстрировано, как дрон преодолевает пересеченную местность, в частности участки с водой и горящей травой. Разработчик также поделился историей о том, как "Рысь Pro" успешно эвакуировал раненого во время штурма в селе Андреевка на Бахмутском направлении, преодолев при этом 10 километров.

Это была для нас наша внутренняя победа и дальнейший стимул, чтобы их делать тысячи,

– вспоминает разработчик.

Он сообщил, что дрон "Рысь Pro" имеет несколько коллабораций с турелями, что позволяет ему трансформироваться в штурмовой комплекс. Существуют также другие модификации, однако детали по ним остаются засекреченными.