Идея создания этого наземного дрона возникла непосредственно на фронте, где разработчик лично наблюдал за условиями службы военных. По его словам, роботизированные платформы призваны уменьшить физическую нагрузку на бойцов и повысить эффективность выполнения задач.
Смотрите также Украинские FPV-дроны оказались серьезной угрозой для российских вертолетов, – Defence Express
Что известно о "Рысь Pro"
"Рысь Pro" уже помогает в самых горячих точках, обеспечивая доставку грузов, вооружений и даже эвакуацию раненых с поля боя.
Комплекс "Рысь Pro" может управляться оператором на расстоянии до 3 – 5 километров благодаря ретранслятору, или на дистанции до 1,5 километра без него. Инженеры сделали все возможное, чтобы робот был доступным и простым в использовании – обучение управлению платформой занимает всего один день.
Как выглядит "Рысь Pro": смотрите видео
Технические характеристики "Рысь Pro":
- ширина - 1,05 метра;
- длина - 1,1 метра;
- высота - 0,830 метра;
- вес - 295 килограммов;
- клиренс - 155 миллиметров;
- максимальная скорость - 8 километров в час;
- запас хода – 13 километров;
- грузоподъемность – до 250 – 300 килограммов.
На видео продемонстрировано, как дрон преодолевает пересеченную местность, в частности участки с водой и горящей травой. Разработчик также поделился историей о том, как "Рысь Pro" успешно эвакуировал раненого во время штурма в селе Андреевка на Бахмутском направлении, преодолев при этом 10 километров.
Это была для нас наша внутренняя победа и дальнейший стимул, чтобы их делать тысячи,
– вспоминает разработчик.
Он сообщил, что дрон "Рысь Pro" имеет несколько коллабораций с турелями, что позволяет ему трансформироваться в штурмовой комплекс. Существуют также другие модификации, однако детали по ним остаются засекреченными.