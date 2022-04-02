Рыскал возле блокпостов: в Житомире задержали предполагаемого корректировщика

В Житомире задержан мужчина с прибором для корректировки артиллерийского огня артиллерии и минометов. Вероятно, он сотрудничал с оккупантами.

Об этом вечером 1 апреля сообщили в Государственной пограничной службе. Ее представители опубликовали фото задержанного в официальном телеграм-канале.

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Вероятного корректировщика уже задержали

Местный житель рыскал неподалеку от блокпостов и делал фото на свой телефон. Украинские защитники обнаружили вблизи артиллерийский прибор для ориентировки, наблюдения и разведки, который принадлежал задержанному.

Школьник повелся на обман россиян и передал им данные

Российские захватчики втянули в свои преступления даже ребенка. Они пообещали школьнику из Харькова вознаграждение за то, что скажет, передаст им данные о расположении объекта и расскажет, куда попала ракета. Парень откликнулся на вражеское предложение в одном из телеграм-каналов и передал эти данные. После того оккупанты внезапно "пропали", так и не заплатив.

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