Оккупантов ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести

В Энергоатоме заявили, что на одном из участков Рыжого леса в зоне отчуждения зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния.

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Сообщается, что показатель внешнего облучения в 10 – 15 раз превышал норму.

Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составил 3,2 – 4 мкЗв/час (микрозиверт в час), что в 10 – 15 раз превышает норму,

– говорится в сообщении.

Также в Энергоатоме рассказали, что один из показателей, формирующий внутреннее облучение, был в 160 раз выше нормы. Российские оккупанты получили облучение от поверхности почвы.

"Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнения), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы", – констатировали в предприятии.

В Рыжем лесу зафиксировали аномально высокие показатели / Фото Энергоатом

Российские военные рыли глубокие окопы в Рыжем лесу, в результате чего пострадали от Альфа загрязнения. Сообщается, что этот вид облучения в сотни раз вреднее, чем гамма- и бета-излучения.

Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется в результате разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40 – 80 см, оккупанты же копали и глубже. При попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения,

– говорится в сообщении.

В Энергоатоме заявили, что всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести.