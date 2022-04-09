Окупантів очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості

В Енергоатомі заявили, що на одній з ділянок Рудого лісу в зоні відчуження зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану.

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Повідомляється, що показник зовнішнього опромінення у 10 – 15 разів перевищував норму.

Показник зовнішнього опромінення (гама-фон) у місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10 – 15 разів перевищує норму,

– йдеться у повідомленні.

Також в Енергоатомі розповіли, що один із показників, що формує внутрішнє опромінення, був у 160 разів вище норми. Російські окупанти отримали опромінення від поверхні ґрунту.

"Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми", – констатували в підприємстві.

У Рудому лісі зафіксували аномально високі показники / Фото Енергоатом

Російські військові рили глибокі окопи в Рудому лісі, внаслідок чого постраждали від Альфа забруднення. Повідомляється, що цей вид опромінення у сотні разів шкідливіший, ніж гама- та бета-випромінювання.

Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40 – 80 см, окупанти ж копали і глибше. При потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання,

– йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі заявили, що на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості.

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