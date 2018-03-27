"Рыжий" снег удивил жителей и туристов Восточной Европы: невероятные фото

Жителей и посетителей многих регионах Восточной Европы ошеломило необычное погодное явление в виде снега с рыжеватым оттенком.

Фото с изображением снега удивительного желто-коричневого оттенка были опубликованы пользователями соцсетей из Украины, России, Болгарии, Румынии и Молдовы, пишет BBC.

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По мнению метеорологов, такое необычная снежная окраска вызвана песком, принесенным ветром из Сахары, который потом смешался со снегом и дождем.

Подобное явление происходит раз в пять лет, однако, в этом году концентрация песка превысила средние показатели. Некоторые местные жители и туристы жаловались на ощущение привкуса песка во рту. Отдыхающие горнолыжных курортов поделились фотографиями необычного явления.



В горах Восточной Европы лежит снег рыжего цвета



Туристов Восточной Европы удивил снег с необычным рыжеватым цветом