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"Рыжий" снег удивил жителей и туристов Восточной Европы: невероятные фото

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"Рыжий" снег в Восточной Европе / bbc.com

Жителей и посетителей многих регионах Восточной Европы ошеломило необычное погодное явление в виде снега с рыжеватым оттенком.

Фото с изображением снега удивительного желто-коричневого оттенка были опубликованы пользователями соцсетей из Украины, России, Болгарии, Румынии и Молдовы, пишет BBC.

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По мнению метеорологов, такое необычная снежная окраска вызвана песком, принесенным ветром из Сахары, который потом смешался со снегом и дождем.

Подобное явление происходит раз в пять лет, однако, в этом году концентрация песка превысила средние показатели. Некоторые местные жители и туристы жаловались на ощущение привкуса песка во рту. Отдыхающие горнолыжных курортов поделились фотографиями необычного явления.


В горах Восточной Европы лежит снег рыжего цвета


Туристов Восточной Европы удивил снег с необычным рыжеватым цветом


В Восточной Европе снег смешался с песком и стал рыжим

Теги: Погода
Источник: 24 Канал
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