"Рудий" сніг здивував жителів і туристів Східної Європи: неймовірні фото

Мешканців та відвідувачів багатьох регіонах Східної Європи приголомшило незвичне погодне явище у вигляді снігу з рудуватим відтінком.

Фото із зображенням снігу дивного жовто-коричневого відтінку були опубліковані користувачами соцмереж з України, Росії, Болгарії, Румунії та Молдови, пише BBC.

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На думку метеорологів, таке незвичайне снігове забарвлення викликано піском, принесеним вітром з Сахари, який потім змішався зі снігом і дощем.

Подібне явище відбувається раз на п'ять років, однак, цього року концентрація піску перевищила середні показники. Деякі місцеві жителі і туристи скаржилися на відчуття присмаку піску у роті. Відпочиваючі гірськолижних курортів поділилися фотографіями незвичайного явища.



У горах Східної Європи лежить сніг рудого кольору



Туристів Східної Європи здивував сніг з незвичайним рудуватим кольором