Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы. Враг таким образом может готовиться к нанесению массированного ракетного удара по Украине, поэтому 24 Канал призывает реагировать на тревоги и спускаться в укрытие после того, как прозвучала сирена.

К теме Угроза баллистики и "Шахедов": в Киеве и ряде областей Украины – воздушная тревога

Что известно о взлете Ту-95МС в России

В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили, что отмечен взлет бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:25. Количество бортов в дальнейшем будет уточняться.

В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую, Волгоградскую область и Каспийский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.

Соответственно запуск ракет Х-101/55 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:00,

– отметили авторы канала.

По состоянию на 23:39 зафиксировано 6 бортов Ту-95МС в воздушном пространстве России. В телеграм-канале "Николаевский Ванек" подчеркнули, что если пуски будут из района Каспийского моря, тогда ракеты стоит ожидать в нашем воздушном пространстве около 04:20 – 05:20. Однако это время очень приблизительное, с большой погрешностью.