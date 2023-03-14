Командир заметил ТСН, что тогда была тяжелая и напряженная ситуация. Группа вместе со снайпером Мациевским пошла на задание, сообщает 24 канал.
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Что произошло в день расстрела Мациевского
Командир рассказал, что группа из пяти украинских военных, включая Героя Украины, выдвинулась на задачу и вступила в бой с превосходящими силами противника в Донецкой области.
Ситуация была трудная, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой находился Александр. Как оказалось потом – все погибли в этой группе,
– рассказал командир.
Он не раскрыл своего лица, однако отметил, что сразу забрать тела пятерых военнослужащих не удалось. Их вернули домой уже позже – во время обмена.
Экспертизу ДНК делать не пришлось, ведь военного узнала мать и побратимы. У него были бессчетные пулевые ранения. Также Александра Мациевского удалось идентифицировать по шраму на брови и шевроне, который подарил командир.
Последний заметил, что Мациевский был человеком без опыта, но это компенсировалось тем, что он был ответственным, на него можно было положиться. Хотя и характер у военного был не простой.
Расстрел оккупантами Героя Украины Мациевского
- 6 марта украинцев шокировало видео в сети, на котором украинского военного расстреливают после слов "Слава Україні".
- Впоследствии удалось установить его имя – убитым бойцом оказался украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Они воевали у Соледара.
- Мать рассказала, что последний раз сын ей позвонил 29 декабря 2022 года. После чего пошел на задание и связь с ним исчезла. Мать узнала своего сына на видео в сети. Это произошло уже после похорон.
- Впоследствии Владимир Зеленский посмертно предоставил Александру Мациевскому звание Героя Украины. У 42-летнего Героя остался 19-летний сын и мать. Военный был разведен.