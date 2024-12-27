Ранее музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
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Почему названия городов решили демонтировать
По данным музея, специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследования и сформировали "Паспорт обследования состояния сохранности бронзовых накладных элементов медалей "Золотая Звезда" и текстовых надписей". Они обосновали необходимость их демонтажа и проведения реставрации.
Вместе с реновацией музейного пространства, произошло и переосмысление одного из основополагающих пропагандистских мифов советского тоталитарного режима,
– говорят в музее.
Демонтаж названий городов с аллеи городов-героев в Киеве / фото Музея войны
Там отмечают, что термин "Город-Герой" в Советском Союзе ввели 8 мая 1965 года. Однако не было определено никаких критериев по работе комиссий, которые принимали решение о присвоении этого звания.
В музее также добавляют, что награждение городов имели хаотичный характер и использовались сугубо в идеологических целях.