Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

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Сирен нет даже во время атак на Крым

С февраля 2022 года в Ялте не звучала сирена даже во время атак на военные объекты во временно оккупированном Крыму.

Местные рассказывают, что оповещение об опасности не работает и вблизи частей, где дислоцируются зенитные комплексы или авиация.

И все это на фоне регулярных взрывов в разных частях полуострова и активности украинских беспилотников,

– отмечают в "Желтой ленте".

Активисты говорят, что причина этого очевидна. Ведь оккупационная власть не хочет портить "картинку спокойствия" для туристов и пропаганды.

"Инструкции явно устаревшие, но новых коллаборационисты пока что в Москве не получили", – говорят в "Желтой ленте".

Там также отметили, что это очередной пример того, что для России человеческая жизнь – не приоритет. Для нее главное, "чтобы на камеру все выглядело".