Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".

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Сирен немає навіть під час атак на Крим

З лютого 2022 року у Ялті не лунала сирена навіть під час атак на військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму.

Місцеві розповідають, що оповіщення про небезпеку не працює й поблизу частин, де дислокуються зенітні комплекси чи авіація.

І все це на тлі регулярних вибухів у різних частинах півострова та активності українських безпілотників,

– зауважують у "Жовтій стрічці".

Активісти кажуть, що причина цього очевидна. Адже окупаційна влада не хоче псувати "картинку спокою" для туристів і пропаганди.

"Інструкції явно застарілі, але нових колаборанти поки що в Москви не отримали", – кажуть у "Жовтій стрічці".

Там також зауважили, що це черговий приклад того, що для Росії людське життя – не пріоритет. Для неї головне, "аби на камеру все виглядало".