С Херсоном не будет так, как с Крымом – Ступак о планах оккупантов

Россия планирует провести в захваченной Херсонской области псевдореферендум и присоединить его к своему составу.

Если они условно успеют включить оккупированную Херсонщину, то у российского общества не будет такого эффекта подъема, как с Крымом. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Он напомнил, что тогда россияне чуть с ума не сошли и говорили, что "Крым наш" и "вернулся в родную гавань".

Что такое Херсон – они не понимают. Арбузы, а что еще в Херсоне. Для россиян там нет ничего увлекательного. То есть такого подъема не будет,

– отметил Иван Ступак.

Кроме того, он отметил, что этого присоединения вообще никто не признает. Даже ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Иван Ступак напомнил, что Лукашенко в Крым так и не ездил. Он постоянно угрожал Украине, что посетит его и признает, но так этого и не сделал.

"Они (россияне – 24 канал) не смогут "забетонировать" этот участок территории, как это сделали с Крымом. Они "забетонировали" его на эти последние 8 лет, сказав, что это российская территория", – сообщил бывший сотрудник СБУ.

С Херсоном этого не будет. Он не нужен россиянам. Там большое количество местных партизан, которые работают и просто уничтожают их (россиян – 24 канал),

– объяснил Иван Ступак.

По его мнению, оккупанты не успеют провернуть эту бюрократию вхождения Херсона в Россию. Они его выбросят, как только максимально ограбят, заберут весь урожай, а потом оттуда уберутся. Конечно, не без помощи украинских военных.

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