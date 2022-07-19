С HIMARS, Трезубцем и не только: 24 канал обновил коллекцию эксклюзивного мерча

Донатить на ВСУ, читать проверенные новости – обязательные задачи для каждого украинца во время противостояния с агрессором. Быть в тренде помогает и 24 канал – запустив эксклюзивную коллекцию патриотического мерча.

Коллекция регулярно обновляется, так что подобрать можно то, что больше всего по вкусу и сердцу. Читатели и зрители 24 канала уже знают, что можно приобрести, например, футболки с собачкой Патроном и лаконичным, однако очень важной надписью I'm Ukrainian.

Как все начиналось Вы просили – мы сделали: 24 канал запускает эксклюзивный мерч

Коллекция пополнилась действительно "горячими" новинками

На этот раз на 24 канал Shop появились еще более "горячие" во всех смыслах новинки. Футболки – черного и белого цвета с уже легендарными HIMARS, которые в умелых руках украинских защитников дают жара оккупантам и отправляют их в ад.

Что нового можно приобрести:

Футболка с HIMARS – в черном цвете и с надписью о правдивой судьбе захватчиков от этого оружия.

Футболка в белом цвете с еще большим HIMARS.

Для тех, кто не слишком любит рисунки, однако хочет показать российским войскам, что их ждет украинской земле, футболки с надписями "RUS НІ – PEACE ДА" – белые и черные.

Для тех, кто является поклонником классики и лаконичности – футболки с Трезубцем. Хороший подарок для каждого украинца.

Покупая мерч от 24 канала, вы поддерживаете нас в борьбе на информационном фронте. Дизайн создают, учитывая пожелания аудитории.

Весь ассортимент и цены – в магазине.

Новинки в коллекции мерчу 24 канала:

Смотрите в видео – как можно поддержать 24 канал: