Глава ГУР объяснял, что оккупанты "Цирконами" надеются пробить нашу систему противовоздушной обороны. Он отмечал, что в Крыму есть несколько пусковых установок для запуска этих ракет.

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Что дает информация о том, с чего Россия запускает "Циркон"

Кирилл Буданов объяснял, что "Цирконы" Кремль запускает с как минимум нескольких пусковых установок для запуска этих ракет. В частности, с береговых ракетных комплексов, которые могут применять ракеты "Циркон".

Издание Defence Express написало, что это понятие общее, ведь может означать два варианта:

модернизированную мобильную пусковую установку к комплексу "Бастион", который штатно оснащен сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс"; переоборудованный стационарный ракетный комплекс "Объект 100".

О первом варианте оккупанты говорили еще в конце 2022 года. Тогда пусковые установки в процессе модернизации должны были сделать унифицированными и под запуск гиперзвуковых "Цирконов", и под штатные сверхзвуковые ракеты П-800 "Оникс".

Издание объясняет, что если россияне это сделали, то:

модернизированная под "Цирконы" пусковая установка комплекса "Бастион" вряд ли имеет какие-то заметные визуальные отличия;

факт, что это именно мобильная установка, существенно усложняет возможность уничтожить "Циркон" еще на старте. Ведь "окно возможностей", чтобы эффективно поразить эту пусковую установку, ограничивается ориентировочно 5 минутами.

Если же под "Цирконы" переоборудовали комплекс "Объект 100", то также нет понимания, как именно там должна выглядеть ракета "Циркон". Ведь пусковые под ракеты 3М44 "Прогресс" размещены вертикально, а в 2020 году сообщали о намерении поставить на "Объект 100" стационарную версию комплекса "Бастион" в шахтном исполнении.

Приведенные выше детали могут быть важными, чтобы вовремя выявлять пуск самой ракеты "Циркон". Потому что если говорить о прямой угрозе от этого оружия, здесь важен не только формальный показатель подлета ракеты к разным городам Украины, но и момент, когда удается выявить сам факт пуска,

– объяснили журналисты.

По их данным, то, что "Объект 100" имеет стационарное исполнение, расширяет "окно возможностей" по уничтожению пусковых под "Циркон". Если они действительно там размещены, то стоит заметить, что для поражения именно таких укрепленных целей создавались западные крылатые ракеты:

Storm Shadow,

SCALP-EG,

Taurus.

Россия атаковала "Цирконами": коротко