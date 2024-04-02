Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что стоит учитывать тот факт, что оккупанты освоили собственное производство электроники. Они это сделали, даже несмотря на то, что их электроника хуже той, которую россияне могут получить различными контрабандными путями.

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Россия получает компоненты от других стран

У россиян появились модули противостояния РЭБ под названием "Комета", а теперь у них есть своя электроника на ракеты. Поэтому с одной стороны, СМИ пишут о львиной части западных компонентов, которые поступают обходным путем, но также надо обращать внимание, сколько всего передают из Китая.

Очевидно, что экспорт любых компонентов, даже двойного назначения, для России не должен был происходить. Ведь местные регламенты предусматривают, что компания, которая выкупает все эти вещи, должна подтвердить свой опыт работы минимум за 5 лет до этого.

Иногда эти схемы могут выглядеть очень сложными. Например, еще в 2022 году писали, что электроника для электровелосипеда из Швейцарии едет в Китай, а затем мигрирует в Россию и превращается в электронику для ракет. Но понятно, что все это покупалось как электроника для электровелосипеда,

– подчеркнул эксперт Defence Express.

Поэтому стоит отказаться от формулировки, что российские ракеты заканчиваются, а Запад что-то поставляет или не поставляет. Ведь если западным странам предложить рынок, рассказать, что Украина также имеет свои ракеты, то, вероятно, они согласятся на сотрудничество.

Россия модернизировала ракету Х-101

Сообщалось, что оккупанты могут производить ракету Х-101 с двумя боевыми частями. Сейчас в украинских экспертов только вырисовывается понимание, что это за оружие, ведь о ракетном арсенале России есть очень мало сведений. Поэтому пока можно говорить, что модернизированная ракета только напоминает Х-101.

Пока единственное, что можно зафиксировать – это то, что во время одного из недавних обстрелов по Украине была сбита ракета Х-101, на которой действительно стояла двойная боевая часть.

То есть говорится о стандартной боевой части на 450 килограммов, а также о второй, массой 350 килограммов. Туда входит взрывчатка и еще металлическое покрытие, которое дает очень много обломков,

– рассказал Иван Киричевский.

Из того, что было известно, можно утверждать, что в 2010-х годах в России действительно появился проект, который имел целью поставить на ракету Х-101 двойную боевую часть. Предполагалось, что первая будет сбрасываться за 100 километров до основной цели, а вторая непосредственно пробивать. Но пока нет подтверждений, что все работает именно так.

Враг хочет повлиять на психологию украинцев

Стоит вспомнить, что когда глава российского минобороны Сергей Шойгу приезжал на завод, где производят ракеты Х-101, то ему рассказывали о 800-килограммовой боевой части, но при этом показывали ракету Х-59. Впоследствии выяснилось, что тогда говорилось именно о Х-101.

Россияне начали кампанию ракетных ударов и ведут ее гораздо интенсивнее, чем можно было представить. Атаки происходят через день – два, то есть ракет оказалось больше, что создает пространство для неопределенности,

– отметил эксперт Defence Express.

По его словам, в таких условиях стоит прекратить "цепляться" за формулировку, что у россиян мало ракет, а все проблемы якобы только из-за западных союзников, которые не предоставляют нам ПВО, а россиянам поставляют электронику.

Если мы будем дальше крутиться в такой шизофрении, то нас психологически не хватит. Поэтому в первую очередь надо подумать именно о психологической устойчивости. Ведь россияне еще летом предупреждали, что планируют не просто массированные ракетные удары, а ракетные операции по уничтожению потенциала, так это у них называется,

– подчеркнул Киричевский.

Одна из задач таких атак – не просто разрушить инфраструктуру, но "посадить" наш моральный дух. Поэтому стоит отказаться от любых заявлений и формулировок, которые могут даже бессознательно помогать российской пропаганде.

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