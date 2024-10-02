Это означает, что в 2024 году мобилизовать будут мужчин от 25 до 60 лет.

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Кого будут призывать в 2024 году

В то же время могут призвать в армию и граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Правда, при определенных условиях. Мобилизации могут подлежать лица моложе 25 лет, которые

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;

"ограниченно годные", то есть признаны военно-врачебной комиссией как непригодные к срочной службе в мирное время и пригодные в военное время.

Напомним, что кроме снижения призывного возраста, новое законодательство предусматривает: