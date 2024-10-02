Это означает, что в 2024 году мобилизовать будут мужчин от 25 до 60 лет.
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Кого будут призывать в 2024 году
В то же время могут призвать в армию и граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Правда, при определенных условиях. Мобилизации могут подлежать лица моложе 25 лет, которые
- прошли срочную службу в мирное время;
- закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;
- "ограниченно годные", то есть признаны военно-врачебной комиссией как непригодные к срочной службе в мирное время и пригодные в военное время.
Напомним, что кроме снижения призывного возраста, новое законодательство предусматривает:
- введение в высших учебных заведениях базовой военной подготовки с 2025 года;
- вместо срочной введение базовой военной службы на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;
- граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;
- граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.