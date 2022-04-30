Около половины пропавших людей нашли. Впрочем, остальных до сих пор продолжают искать. Кроме этого, неопознанными остаются многие тела погибших.

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Так, правоохранители получили около 2 тысяч нераспознанных тел погибших. Впоследствии 1282 умерших опознали. Но еще 927 погибшим должны сделать экспертизы ДНК.

Ситуация будет ухудшаться по мере освобождения территорий

В МВД понимают, что перспективы неутешительны и на освобожденных территориях нераспознанных тел будет много. Поэтому министерство уже обращается за помощью к странам-партнерам и международным организациям, чтобы наладить поставки нужных реагентов и привлечь к расследованиям дополнительные экспертные группы. Также в планах создать единый реестр пропавших без вести.

Первые шаги сделаны

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), которую возглавил директор по политике и сотрудничеству Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Андреас Клаисер. В состав делегации вошел руководитель отдела координации данных ICMP Эдин Х. Яшарагич и юрисконсульт ICMP Александр Красноборов.

Мэри Акопян ознакомила собравшихся с тем, как МВД Украины проводит расследование на освобожденных от оккупации украинских территориях, алгоритмах работы Нацполиции, спасателей и других служб и ведомств.

В ходе дискуссии участники встречи согласились обсудить несколько планов сотрудничества, которые могут значительно усилить возможности экспертной службы и следственных подразделений Украины. Уже через несколько недель в Киев прибудет группа специалистов, которые дадут конкретные советы и предложения по идентификации жертв российской агрессии.

Справка. ICMP имеет 25-летний опыт работы идентификации пропавших без вести по ДНК в 40 странах мира. Комиссия сотрудничает с правительственными ведомствами, институтами, которые занимаются вопросами пропавших без вести, Международным уголовным судом, Интерполом и другими межгосударственными организациями. К слову, именно лаборатория ICMP проводила экспертизы по делу о сбыте самолета рейса MH-17.

Жертвы российской агрессии в Украине: что нужно знать

По состоянию на 29 апреля ООН подтвердила 6 134 жертвы в результате российской агрессии среди гражданских украинцев: 2 899 убитых и 3 235 раненых.

Но даже в организации признают, что фактические цифры значительно выше, поскольку информация с временно оккупированных территорий и интенсивных боевых действий задерживается. Также ООН ожидает подтверждения многих сообщений. Например, это касается Мариуполя, Изюма и Попасной, где сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения. В настоящее время эти цифры не включены в приведенную выше статистику ООН.

Заметим, что по оценке горсовета Мариуполя россияне убили около 20 тысяч жителей города. Для сокрытия своих преступлений оккупанты завезли туда мобильные крематории. Также спутниковые снимки нашли уже 3 места массовых захоронений под Мариуполем. Масштабы траншей ужасают.

Кроме этого, согласно данным ОП, российские оккупанты убили по меньшей мере 219 детей. Обратим внимание, что это только официальные и подтвержденные данные.

Пока невозможно точно подсчитать, сколько людей погибло в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Во временно оккупированных территориях и на тех, где ведутся активные боевые действия, это подсчитать невозможно. Кроме того, спасатели до сих пор разбирают завалы на освобожденных от оккупантов территориях и продолжают находить тела.

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