Около половины пропавших людей нашли. Впрочем, остальных до сих пор продолжают искать. Кроме этого, неопознанными остаются многие тела погибших.
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Так, правоохранители получили около 2 тысяч нераспознанных тел погибших. Впоследствии 1282 умерших опознали. Но еще 927 погибшим должны сделать экспертизы ДНК.
Ситуация будет ухудшаться по мере освобождения территорий
В МВД понимают, что перспективы неутешительны и на освобожденных территориях нераспознанных тел будет много. Поэтому министерство уже обращается за помощью к странам-партнерам и международным организациям, чтобы наладить поставки нужных реагентов и привлечь к расследованиям дополнительные экспертные группы. Также в планах создать единый реестр пропавших без вести.
Первые шаги сделаны
Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), которую возглавил директор по политике и сотрудничеству Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Андреас Клаисер. В состав делегации вошел руководитель отдела координации данных ICMP Эдин Х. Яшарагич и юрисконсульт ICMP Александр Красноборов.
Мэри Акопян ознакомила собравшихся с тем, как МВД Украины проводит расследование на освобожденных от оккупации украинских территориях, алгоритмах работы Нацполиции, спасателей и других служб и ведомств.
В ходе дискуссии участники встречи согласились обсудить несколько планов сотрудничества, которые могут значительно усилить возможности экспертной службы и следственных подразделений Украины. Уже через несколько недель в Киев прибудет группа специалистов, которые дадут конкретные советы и предложения по идентификации жертв российской агрессии.
Жертвы российской агрессии в Украине: что нужно знать
- По состоянию на 29 апреля ООН подтвердила 6 134 жертвы в результате российской агрессии среди гражданских украинцев: 2 899 убитых и 3 235 раненых.
- Но даже в организации признают, что фактические цифры значительно выше, поскольку информация с временно оккупированных территорий и интенсивных боевых действий задерживается. Также ООН ожидает подтверждения многих сообщений. Например, это касается Мариуполя, Изюма и Попасной, где сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения. В настоящее время эти цифры не включены в приведенную выше статистику ООН.
- Заметим, что по оценке горсовета Мариуполя россияне убили около 20 тысяч жителей города. Для сокрытия своих преступлений оккупанты завезли туда мобильные крематории. Также спутниковые снимки нашли уже 3 места массовых захоронений под Мариуполем. Масштабы траншей ужасают.
- Кроме этого, согласно данным ОП, российские оккупанты убили по меньшей мере 219 детей. Обратим внимание, что это только официальные и подтвержденные данные.
- Пока невозможно точно подсчитать, сколько людей погибло в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Во временно оккупированных территориях и на тех, где ведутся активные боевые действия, это подсчитать невозможно. Кроме того, спасатели до сих пор разбирают завалы на освобожденных от оккупантов территориях и продолжают находить тела.
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