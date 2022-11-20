Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, на Западе все меньше прислушиваются к людям, представляющим интересы России.

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"Никто не будет вести дружествинные переговоры с Россией"

Это свидетельствует о том, что Кремль уже не способен влиять на ситуацию в мире так, как это было раньше.

Российское лобби потеряло свой вес из-за токсичности, которую приобрела Россия для стран Запада. Никто не будет демонстративно встречаться с представителями русских государственных компаний либо политического класса и вести переговоры в дружеской атмосфере,

– подчеркнул Вигиринский.

Он добавил, что речь не идет о Викторе Орбане или условно нейтральном к России Эрдогане. Говорить с Москвой не хотят, прежде всего, США и страны ЕС, среди которых – Франция и Германия.

Запад продолжает сотрудничество с Россией в определенных областях

Политолог отметил, что в то же время нельзя исключать, что западные страны, хотя и не поддаются лобби России, оценивают вес Москвы в определенных секторах глобальной экономики. Вигиринский подчеркнул, что это нужно понимать, чтобы не разочароваться в западных партнерах.

Лондонская биржа металлов – площадка, на которой проходит торговля дефицитными и ценными видами металлов, необходимыми для производства полупроводников – не приняла решения о том, чтобы запретить продажу товаров из России. Все потому, что миру это сырье нужно,

– рассказал политолог.

Он также напомнил, что в скором времени может заработать ценовой потолок на российскую нефть от стран G7. По словам Вигиринского, если перевозчики будут соблюдать ценовые ограничения, то, вероятно, нефть будут перевозить с помощью страховых компаний Великобритании и на судах, принадлежащих Кипру и Греции.

Россия выкристала зерновое соглашение в собственных интересах

Еще одним случаем, когда интересы Запада и России фактически сошлись, стало соглашение о возобновлении экспорта продовольствия из портов Украины. Как рассказал политолог, опираясь на итоги выполнения зерновой сделки, Украина экспортировала 11 миллионов тонн урожая. Россия на основании этого соглашения экспортировала 15 миллионов тонн.

Есть ли в этом интерес России и отвечает ли он интересам Европы? Да, наверное, есть. По крайней мере, с точки зрения преодоления глобального голода, недопущения стагнирования экономики и социальных бунтов в развивающихся странах,

– сказал Вигиринский.

Однако, по его словам, в этом случае нельзя категорично говорить о том, что Россия продавила свои интересы.

"Если я скажу так, то получится, что я обесцениваю значение для нас зерновой сделки и работу ВСУ, которые отвоевали остров Змеиный, что позволило наладить этот коридор", – отметил политолог.

"Идеологические разногласия отходят на второй план"

Он добавил, что российского диктатора Владимира Путина такая ситуация сотрудничества с Западом вполне устраивает.

Те вопросы, в которых есть идеологические разногласия, отходят на второй план. Имеется заинтересованность западных стран в России как к поставщику определенных товаров. На этих моментах и формируется их сотрудничество,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что при этом Россия и западные страны "не обещают друг другу дружбу".

Андрей Вигиринский рассказал, как Россия проталкивает свои интересы в мире: смотрите видео

Отношения России и Запада: кратко