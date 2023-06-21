Журналисты издания решили выяснить, почему с эффектной 65-метровой яхты до сих пор не сняли провокационные буквы Z. В пресс-службе Жеваго объяснили, что яхта олигарха в Дубае "является частью инвестиционного портфеля, владельцами которого являются господин Жеваго и члены его семьи".

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Где находится сам Жеваго

Морское судно действительно находится в Дубае на плановом техническом обслуживании в соответствии со стандартами и требованиями Международной Морской Организации (IMO), которое должно осуществляться каждые 3 – 5 лет,

– говорят в пресс-службе.

Там добавили, что сам Жеваго продолжает находиться на территории "континентальной" Франции.

Яхта Жеваго в Дубае (посередине) / Фото NV

Кроме того, в пресс-службе заявили якобы Константин Жеваго неоднократно отвечал СМИ, что название Z соответствует первой букве английской транслитерации фамилии семьи Жеваго (Zhevago).

"Яхта была так названа в момент ее проектирования и строительства еще до 2014 года. Вопрос изменения названия не стоит, поскольку его название не имеет никакого отношения к войне в Украине. Так случайно случилось, что Путин со своими военными извергами, которые совершают агрессию против Украины, нарисовали букву Z на военной технике, но это не означает, что Константин Жеваго, как и все человечество, должен переименовывать все, что они имеют общего с этой буквой, включая фамилии, начинающиеся на эту букву, а сама Z – исчезнуть с алфавитов народов всего мира", – говорится в сообщении.

Журналисты издания добавляют, что оценочная стоимость яхты Z составляет около 70 миллионов долларов. Вероятно, именно она включена в перечень активов бизнесмена вместе с акциями его предприятий, десятками объектов недвижимости и вертолетом по делу о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит". Эти активы арестовали решением украинских судей.

Что известно о скандальном олигархе