Журналісти видання вирішили з'ясувати, чому з ефектної 65-метрової яхти досі не зняли провокативні літери Z. У пресслужбі Жеваго пояснили, що яхта олігарха в Дубаї "є частиною інвестиційного портфелю, власниками якого є пан Жеваго та члени його родини".

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Де перебуває сам Жеваго

Морське судно дійсно наразі знаходиться в Дубаї на плановому технічному обслуговуванні відповідно до стандартів та вимог Міжнародної Морської Організації (IMO), яке повинно здійснюватися кожні 3 − 5 років,

– кажуть у пресслужбі.

Там додали, що сам Жеваго продовжує перебувати на території "континентальної" Франції.

Яхта Жеваго в Дубаї (посередині) / Фото NV

Крім того, у пресслужбі заявили буцімто Костянтин Жеваго неодноразово відповідав ЗМІ, що назва Z відповідає першій літері англійської транслітерації прізвища родини Жеваго (Zhevago).

"Яхта була так названа в момент її проєктування та будівництва ще до 2014 року. Питання зміни назви не стоїть, оскільки її назва не має жодного відношення до війни в Україні. Так випадково сталося, що Путін зі своїми військовими нелюдами, які чинять агресію проти України, намалювали букву Z на військовій техніці. Але це не означає, що Костянтин Жеваго, як і все людство, повинен перейменовувати все, що вони мають спільного з цією літерою, включно із прізвищами, що починаються на цю літеру, а сама Z – зникнути з алфавітів народів усього світу", – йдеться у повідомленні.

Журналісти видання додають, що оцінювальна вартість яхти Z складає близько 70 мільйонів доларів. Ймовірно, саме вона включена до переліку активів бізнесмена, разом з акціями його підприємств, десятками об'єктів нерухомості та гвинтокрилом у справі про розтрату 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит". Ці активи арештували рішенням українських суддів.

Що відомо про скандального олігарха