Стефанчук отметил роль поставок оружия в победе Украины

Стефанчук убежден, что переговоры международных лидеров с Путиным могут касаться только вопросов выплаты Украине репараций и окончания войны.

Кстати, Дуда заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию.

Разговор с Путиным можно вести только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну, когда он возместит Украине все вопросы, связанные с репарациями за вред, который он нанес. Все остальное – мы красноречиво видим, мы не нуждаемся в словах, мы видим его действия,

– сказал председатель Верховной Рады.

Стефанчук, который в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, отметил, что переговоры с Путиным можно вести только в направлении победы Украины.

Он отметил возвращение Украине суверенных территорий, включая аннексированный Крым. Также Стефанчук сказал, что российское руководство должно оказаться на скамье подсудимых Международного уголовного суда.

Председатель Верховной Рады заявил, что на пути к окончательной победе Украины будут разные положительные сдвиги, в частности, после получения западного вооружения.

Стоит внимания Россия десятилетиями будет платить Украине контрибуции и репарации, – советник Зеленского

Лидеров Запада критикуют за общение с Путиным

Некоторые лидеры Запада, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц поддерживают связь с Путиным. Также после российского вторжения в Москву совершали визиты канцлер Австрии, главы ООН, Красного Креста и МАГАТЭ и премьер Израиля.

В адрес политиков, поддерживающих связь с Путиным, начала звучать критика. Например, глава комиссии иностранных дел эстонского парламента Марко Михкельсон заявлял, что это путь к новой агрессии.

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что разговоры с Путиным – это "звонки террористу".

На днях президент Франции выступил с резонансным призывом. Лидер Франции сказал, что Россию не следует унижать сейчас, чтобы впоследствии вывести из изоляции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал позицию французского президента. Он подчеркнул, что именно Россия унижает себя, и ее следует поставить на место.

Это важно – Путин анонсирует новые ракетные удары по Украине: смотрите видео