Стефанчук відзначив роль постачання зброї в перемозі України

Стефанчук висловив переконання, що перемовини міжнародних лідерів з Путіним можуть стосуватися лише питань виплати Україні репарацій та закінчення війни.

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Розмову з паном Путіним можна вести тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну, коли він відшкодує Україні всі питання, пов'язані з репараціями за шкоду, яку він зробив. Все інше – ми красномовно бачимо, ми не потребуємо слів, ми бачимо його дії,

– сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук, який у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зазначив, що перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України.

Він наголосив на поверненні Україні суверенних територій, включно з анексованим Кримом. Також Стефанчук сказав, що російське керівництво має опинитися на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду.

Голова Верховної Ради заявив, що на шляху до остаточної перемоги України будуть різні позитивні зрушення, зокрема після отримання західного озброєння.

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Лідерів Заходу критикують за розмови з Путіним

Деякі лідери Заходу, серед яких президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, підтримують зв'язок з Путіним. Також після російського вторгнення до Москви здійснювали візити канцлер Австрії, глави ООН, Червоного Хреста та МАГАТЕ й прем'єр Ізраїлю.

На адресу політиків, які підтримують зв'язок з Путіним, почала лунати критика. Наприклад, голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон заявляв, що це шлях до нової агресії.

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте сказала, що розмови з Путіним – це "дзвінки терористу".

Днями президент Франції виступив з резонансним закликом. Лідер Франції сказав, що Росію не слід принижувати зараз, щоб згодом вивести з ізоляції.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко розкритикував позицію французького президента. Він наголосив, що саме Росія принижує себе і її слід поставити на місце.

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