С России откровенно смеются, – Рыбачук ответил, боится ли Запад до сих пор Путина
Страны НАТО полностью хотят передавать Украине более мощное оружие. Страха разозлить Путина уже нет, а над Россией уже откровенно смеются.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал политик и общественный деятель Олег Рыбачук. По его словам, можно заключить, что западный мир уже не боится российского диктатора.
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С России откровенно издевается западная пресса, – Рыбачук
Россия долгое время шантажировала коллективный Запад угрозой применения ядерного оружия, а значит и началом ядерной войны. Однако, как считает политик, ядерный шантаж закончился, а никакого ужаса уже нет. Мол, это можно заметить, как страны Запада реагируют на "карикатурные" угрозы России.
Западная пресса уже откровенно и издевательски смеется над Россией и говорит, что она тоже имеет ядерное оружие,
– заметил Рыбачук.
Он отметил, что это ощущалось еще раньше – несколько недель назад. Именно поэтому вопрос тяжелого вооружения не является "камнем преткновения" для западного мира, а значит, есть готовность поставлять сверхоружие.
Примерно 1,5 тысячи наших военнослужащих научены, как использовать современное оружие. Есть линии финансирования. Есть готовность поставлять. Исчезли разговоры о наступательном оружии. Я не слышал в последние недели разговоров о наступательном или оборонительном вооружении.
Рыбачук отметил то, что для защищаемой страны оправдано любое оружие, потому что борются и воюют за свою жизнь – за свою свободу.
"Ставки настолько высоки, что ты не можешь говорить, что пушка, стреляющая условно 20 километров – это оборонительное (оружие – 24 канал), а стреляющая 40 километров – это наступательное. Или ракета, летящая на 100 километров – оборонительная, а на 300 – наступательная. Об этом уже перестали говорить", – констатировал он.
Рыбачук высказался о нынешней реакции Запада относительно России: смотрите видео (начало темы с 7:55)
Украинцы овладевают сверхсовременным оружием
По мнению общественного деятеля, сейчас вопрос состоит только в обучении и готовности украинских военных подобное оружие искусно использовать.
Украинские военные и пилоты уже доказали Западу, что могут летать не только на советских самолетах, но и на F16, на которых они сейчас тренируются.
Наши артиллеристы могут очень эффективно использовать современные средства оружия, и фактически мы об этом заявили – украинская армия переходит на стандарты НАТО,
– подчеркнул политик.
Он рассказал, что сейчас еще "выгребают" все, что осталось из советского арсенала, но украинская армия переходит на современные и очень технологичные средства оружия.
"У нас очень большая поддержка через электронные средства войны – радиолокация, спутники. Современная война выигрывается на уровне точной информации и возможности отслеживать движения врага", – подытожил Рыбачук.
Оружие для Украины в войне с Россией: последние новости
- Глава МИД Украины встретился с госсекретарем США. После разговора с Энтони Блинкеном Дмитрий Кулеба заявил, что "будет еще больше оружия и помощи".
- Экс-командир одного из добровольческих полков Украины высказал предположение, что украинские защитники нередко используют оружие более эффективно, чем те страны, которые его предоставили.
- США передали Украине гаубицы калибра 155 миллиметров типа М777. Главнокомандующий ВСУ искренне поблагодарил американцев за помощь и сказал, что "ребята знают цену артиллерии".
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