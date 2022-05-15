С России откровенно смеются, – Рыбачук ответил, боится ли Запад до сих пор Путина

Страны НАТО полностью хотят передавать Украине более мощное оружие. Страха разозлить Путина уже нет, а над Россией уже откровенно смеются.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политик и общественный деятель Олег Рыбачук. По его словам, можно заключить, что западный мир уже не боится российского диктатора.

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С России откровенно издевается западная пресса, – Рыбачук

Россия долгое время шантажировала коллективный Запад угрозой применения ядерного оружия, а значит и началом ядерной войны. Однако, как считает политик, ядерный шантаж закончился, а никакого ужаса уже нет. Мол, это можно заметить, как страны Запада реагируют на "карикатурные" угрозы России.

Западная пресса уже откровенно и издевательски смеется над Россией и говорит, что она тоже имеет ядерное оружие,

– заметил Рыбачук.

Он отметил, что это ощущалось еще раньше – несколько недель назад. Именно поэтому вопрос тяжелого вооружения не является "камнем преткновения" для западного мира, а значит, есть готовность поставлять сверхоружие.

Примерно 1,5 тысячи наших военнослужащих научены, как использовать современное оружие. Есть линии финансирования. Есть готовность поставлять. Исчезли разговоры о наступательном оружии. Я не слышал в последние недели разговоров о наступательном или оборонительном вооружении. Олег Рыбачук Общественно-политический деятель

Рыбачук отметил то, что для защищаемой страны оправдано любое оружие, потому что борются и воюют за свою жизнь – за свою свободу.

"Ставки настолько высоки, что ты не можешь говорить, что пушка, стреляющая условно 20 километров – это оборонительное (оружие – 24 канал), а стреляющая 40 километров – это наступательное. Или ракета, летящая на 100 километров – оборонительная, а на 300 – наступательная. Об этом уже перестали говорить", – констатировал он.

Рыбачук высказался о нынешней реакции Запада относительно России: смотрите видео (начало темы с 7:55)

Украинцы овладевают сверхсовременным оружием

По мнению общественного деятеля, сейчас вопрос состоит только в обучении и готовности украинских военных подобное оружие искусно использовать.

Украинские военные и пилоты уже доказали Западу, что могут летать не только на советских самолетах, но и на F16, на которых они сейчас тренируются.

Наши артиллеристы могут очень эффективно использовать современные средства оружия, и фактически мы об этом заявили – украинская армия переходит на стандарты НАТО,

– подчеркнул политик.

Он рассказал, что сейчас еще "выгребают" все, что осталось из советского арсенала, но украинская армия переходит на современные и очень технологичные средства оружия.

"У нас очень большая поддержка через электронные средства войны – радиолокация, спутники. Современная война выигрывается на уровне точной информации и возможности отслеживать движения врага", – подытожил Рыбачук.

Оружие для Украины в войне с Россией: последние новости

Глава МИД Украины встретился с госсекретарем США. После разговора с Энтони Блинкеном Дмитрий Кулеба заявил, что "будет еще больше оружия и помощи".

Экс-командир одного из добровольческих полков Украины высказал предположение, что украинские защитники нередко используют оружие более эффективно, чем те страны, которые его предоставили.

США передали Украине гаубицы калибра 155 миллиметров типа М777. Главнокомандующий ВСУ искренне поблагодарил американцев за помощь и сказал, что "ребята знают цену артиллерии".

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