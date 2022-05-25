Угроза до сих пор – очень серьезная. Шутить оккупанты не собираются. Об этом 24 каналу сказал капитан первого ранга запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

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Украина важна для мира

По его словам, сейчас Украина действительно важна для мира с точки зрения поставки сельскохозяйственной продукции. С военной стороны есть 2 проблемы:

первая – деблокирование портов Украины ;

; вторая – обеспечение безопасности движения судов через "зеленый коридор".

Первый выход – поставка противокорабельных ракет

Для того чтобы деблокировать порты Украины, есть выход. Во-первых, поставка Военно-морским Силам Вооруженных Сил Украины противокорабельных ракет.

Напомним! Во время встречи в Рамштайне подняли этот вопрос. Известно, что Украине передадут противокорабельные ракеты Harpoon, которые принадлежали Военно-морским Силам Дании.

Благодаря этому ВСУ смогут нейтрализовать 50 кораблей российского флота, которые блокируют Украину. Из этих 50 кораблей в Черном море – 20 носителей ударного ракетного оружия (10 – носителей ракет "Калибр").

Сила достаточно серьезная. Эти ракеты могут запускать достаточно далеко,

– отметил Рыженко.

Он объяснил, после того, как крейсер "Москва" был уничтожен, вражеские корабли несколько отошли от нашего побережья. Сейчас они размещаются на расстоянии 150 – 200 километров.

Однако Россия замкнула дугу (остров Змеиный, центральная часть Черного моря, Севастополь). Через нее никого не пускают, а кого обнаруживают, то уничтожают.

Второй и третий выходы

Во-вторых, снабжение систем залпового огня. Американские системы HIMARS обладают комплектацией удара оперативно-тактической ракетой на дистанцию 300 километров. Она не стреляет по движущимся целям, однако попадает по целям на побережье – по координатам.

"Те береговые российские комплексы, которые наносят удары по портам Украины и судам, тоже могут быть нейтрализованы", – отметил капитан.

В-третьих, поставка противовоздушной обороны. Ведь, к примеру, первое судно российские военные атаковали с воздуха.

Как установить безопасный коридор

Рыженко считает, что можно сделать безопасный коридор через воды Румынии, Болгарии и Турции – вдоль западного побережья Черного моря.

"Нужна кооперация со странами Черного моря. Нам нужно с ними как-то координироваться на национальном уровне", – добавил капитан.

Рыженко ответил, как разблокировать порты Украины: смотрите видео