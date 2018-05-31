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С 1 июня Россия будет месяц председательствовать в Совбезе ООН

29 Читати новину українською
Россия завтра начнет председательствовать в Совбезе ООН
Россия завтра начнет председательствовать в Совбезе ООН / publika.md

С 1 июня Россия займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН и будет председательствовать месяц.

Об этом говорится на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

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1 июня Россия на месяц займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН,
– говорится в сообщении.

Отметим, что каждый член Совета поочередно председательствует в течение одного месяца, причем выбор председательствующих в Совете государств-членов проводится в английском алфавитном порядке.

Теги: Новости политики Новости России ООН
Источник: 24 канал
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