З 1 червня Росія місяць головуватиме у Радбезі ООН

З 1 червня Росія займе крісло Голови Ради Безпеки ООН і головуватиме місяць.

Про це йдеться на офіційному сайті Організації Об'єднаних Націй.

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1 червня Росія на місяць займе крісло Голови Ради Безпеки ООН,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що кожен член Ради по черзі головує протягом одного місяця, причому вибір головуючих в Раді держав-членів проводиться в англійському алфавітному порядку.