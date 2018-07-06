С 1 сентября на пешеходных тротуарах исчезнут киоски и билборды

Министерство регионального развития и строительства, вводит запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Такую информацию сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Соответствующая норма содержится в новой ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", которая вступает в силу с 1 сентября.

Пешеходные зоны на то и называются "пешеходными", так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов,

– отметил Парцхаладзе.

Согласно новым ДБН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление: дорожного ограждения и опор; рекламных конструкций; временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.); люков и дождеприемников; лестниц и крылец зданий и тому подобное.